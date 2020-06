Perde il controllo della bici elettrica e cade battendo la testa: morto un ragazzino di 13 anni

Tragedia a Gela (Caltanissetta) dove un ragazzino di 13 anni, Angelo Giovane, è morto dopo essere caduto da una bicicletta elettrica.

Secondo una prima ricostruzione, il 13enne si trovava lungo via Recanati quando per cause ancora in via di accertamento avrebbe perso il controllo della bici, sbattendo violentemente la testa sull’asfalto.

Soccorso da alcuni passanti, il 13enne è apparso subito in gravi condizioni ed è morto durante il tragitto verso l'ospedale. Inutili i tentativi dei medici di rianimarlo

Sul posto gli agenti della polizia municipale e le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Si indaga per accertare se si sia trattato di un incidente autonomo o sia stato causato dalla collisione con un altro veicolo.