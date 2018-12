Morto a 19 anni in un terribile incidente, con gli organi di Kevin salvate 4 vite

Kevin Zeni si è spento in un letto dell'ospedale Civile di Brescia lo scorso 23 novembre. Aveva solo 19 anni. Troppo gravi le ferite alla testa riportate in un incidente avvenuto qualche giorno prima del decesso tra Lonato e Desenzano. Il giovane si era schiantato con un'auto mentre era in sella al suo scooter. Un impatto che si è rivelato fatale.

In sella al suo Yamaha Kevin cercava il suo cane Leo, un cucciolo di pastore tedesco scomparso da casa qualche tempo prima. Su Facebook infatti si diceva che fosse stato avvistato proprio nelle campagne dell'Alto Mantovano.

A più di un mese da quella terribile tragedia - racconta BresciaToday - la famiglia del giovane si è resa protagonista di un doppio gesto di grande generosità.

Gli organi del giovane sono stati infatti espiantati e donati, salvando altre 4 vite. Ma non è finita qui: la raccolta fondi organizzata da parenti e amici aiuterà molti bambini in difficoltà.

La mamma di Kevin ha fatto sapere di aver raccolto più di 3000 euro, a quali si devono aggiungere i soldi - circa 1600 euro- che il Milan Club di Desenzano, del quale il 19enne era socio, e la Fondazione Milan con Daniele Massaro hanno raccolto. Una somma che sarà interamente devoluta alle associazioni di Desenzano che si occupano di bambini in difficoltà: l'Anffass di Rivoltella, l'associazione Gratitudine e il Progetto Identità.