Perde il controllo della moto e si schianta: morto giovane cuoco

Un ragazzo di 23 anni, Alberto Carrella, è morto in un incidente stradale avvenuto in via Tavernanova, a Palma Campania, in provincia di Napoli. Per cause ancora da accertare, il giovane ha perso il controllo della sua moto, finendo contro un'auto. A causa delle ferite riportate nell'impatto, per il giovane cuoco non c'è stato nulla da fare.

Commoventi i tantissimi messaggi di amici, parenti e colleghi, con i quali la bacheca Facebook del giovane è stata letteralmente inondata nelle ultime ore.Un ragazzo d’oro, gran lavoratore, persona umile, buona e generosa, sempre allegro nonostante la vita lo avesse messo già a duro prova. Così viene descritto Alberto da chi lo conosceva meglio.

Struggente, poi, il ricordo del noto chef Antonio Nunziata, riportato da NapoliToday: "Ho saputo in questo momento, mi piange il cuore! La moto era la tua passione, insieme alla cucina. Eri uno di quegli alunni modello, uno di quelli ai quali ti affezioni come ad un figlio. Riposa in pace Alberto. Non avrei mai voluto scrivere una cosa del genere. Sono veramente allibito ed incredulo. Dio da oggi avrá un grande chef a disposizione per la mensa dei giusti in paradiso!".