Schianto in autostrada, imprenditore muore tra le lamiere

Dramma sull'autostrada A21: Alberto Rava, imprenditore di 63 anni originario di Manerbio, ma residente ai Barcuzzi di Lonato, in provincia di Brescia, ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale. Rava lascia la moglie e il giovane figlio Andrea, che vive e lavora a La Spezia.

Morto Alberto Rava della Chimera Spa: l'incidente sull'A21

Tutto è successo nel giro di pochi attimi. Rava era a bordo del suo Ford Transit, intorno alle 15 di lunedì 25 marzo, in direzione Brescia. Il tratto autostradale si muoveva a rilento, a causa di uno dei tanti e consueti rallentamenti. Sta di fatto che Rava non si sarebbe accorto del camion davanti a lui, che avrebbe frenato bruscamente. Forse una distrazione, forse un malore: tutte le ipotesi possibili sono ancora al vaglio della Polizia Stradale.

Il furgone non si è fermato, non ha nemmeno frenato. E' finito dritto sotto il camion, schiacciato dal peso di tonnellate di ferro e lamiere. Di quel furgone non è rimasto quasi nulla, completamente distrutto. Niente da fare per Alberto Rava: l'imprenditore è morto sul colpo.

Incidente sull'A21: Alberto Rava era molto conosciuto

Era titolare della Chimera Spa, nota azienda tra Leno e Manerbio che produce cerniere, rinata qualche anno fa dalle ceneri della storica azienda di famiglia, la Meras. Rava abitava ai Barcuzzi nella villa di famiglia. Era molto conosciuto in tutta la provincia. Negli anni '70 si era diplomato all'Arnaldo, poi la laurea in ingegneria al Politecnico di Milano.

Inutili i disperati tentativi di rianimarlo. La centrale operativa ha inviato sul posto più ambulanze e l'automedica, in volo era stato fatto decollare anche l'elicottero. Poi le squadre dei Vigili del Fuoco per liberare Rava dalle lamiere, e per la messa in sicurezza della sede stradale. Il Ford Transit dell'imprenditore si è schiantato contro un autoarticolato con targa lituano. Illeso il conducente del mezzo pesante, comunque accompagnato in ospedale per accertamenti.