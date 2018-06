Incidente auto-moto: morto lo chef Alessandro Narducci

Due giovani vite spezzate a causa di un incidente stradale avvenuto stanotte a Roma, sul Lungotevere della Vittoria. A perdere la vita - riporta RomaToday - il 29enne Alessandro Narducci, giovane e apprezzato chef del ristorante Acquolina di Roma, e la 25enne Giulia Puleio (anche lei chef), entrambi romani, che si trovavano a bordo di uno scooter rimasto coinvolto nel sinistro con un'auto. Ferito anche il conducente della vettura, un 30enne italiano.

Narducci, classe 1990, era a capo della cucina del ristorante "Acquolina" di Via del Vantaggio, a pochi passi da Piazza del Popolo. Era appena uscito dalla manifestazione Vinòforum, della quale era uno dei cuochi protagonisti.

Il messaggio su Facebook del Ristorante Acquolina: "Oggi, venerdì 22 giugno 2018, siamo racchiusi nel dolore per la scomparsa del nostro Chef Alessandro Narducci e di Giulia Puleio. Il nostro cordoglio va alle famiglie, alla fidanzata Deborah, agli amici e a tutto lo staff. Il ristorante Acquolina e la terrazza Acquaroof saranno momentaneamente chiusi per lutto fino a nuova comunicazione. Vi ringraziamo per la vicinanza e l’affetto che state dimostrando in questo momento difficile. Grazie".

La dinamica dell'incidente stradale è ancora da chiarire con esattezza. Secondo quanto ricostruito i due ragazzi viaggiavano a bordo di uno scooter Honda Sh, poi lo scontro, violento, con una Mercedes Classe A, all'altezza del civico 11 del Lungotevere della Vittoria. A seguito dell'urto l'auto ha poi colpito tre veicoli in sosta, una Ford Fiesta, una Renault Scenic ed una Audi Q3. Ferito il conducente alla guida dell'auto, il 30enne è stato trasportato dall'ambulanza del 118 al Policlinico Universitario Agostino Gemelli in codice rosso.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118. Per i due ragazzi che si trovavano a bordo dello scooter non c'è stato nulla da fare. Da accertare l'esatta dinamica dell'incidente stradale, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti del VII Gruppo Appio della Polizia Locale di Roma Capitale. L'auto e lo scooter coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati. Per consentire l'intervento dei soccorritori, la rimozione dei detriti dalla strada e i rilievi scientifici, il lungotevere della Vittoria è stato chiuso al traffico sino alle prime ore di venerdì.

La notizia su RomaToday