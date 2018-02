Giovane promessa del ciclismo muore a 14 anni per un brutto male

Alessio Bertoldo, 14 anni, giovane promessa del ciclismo, non ce l'ha fatta. Noale, comune in provincia di Venezia, piange la giovane vita spezzata. Ha lottato fino all'ultimo contro un brutto male che l'aveva colpito un anno fa: le sue condizioni si sono aggravate nelle scorse settimane e sabato è morto all'ospedale di Padova.

Il ciclismo era la sua grande passione, militava tra gli esordienti e fra qualche settimana avrebbe fatto il grande salto nella categoria degli allievi. In sella da quando aveva sei anni, faceva parte del team di Maerne e Olmo, i cui dirigenti hanno voluto ricordarlo con commozione anche sui social: "Alessio ha iniziato la sua attività ciclistica dalla categoria Giovanissimi G2 - si legge nel sito ufficiale del team - e si è sempre distinto per l’impegno e la passione oltre che per la serietà e la gentilezza nei confronti di tutte le persone con cui veniva a contatto. Lascia un grande vuoto in tutti noi, ma resterà sempre vivo nei nostri cuori". Increduli gli amici, i compagni di scuola e di ciclismo.

La malattia si era presentata a inizio del 2017, primi sintomi proprio durante un allenamento. In due occasioni Alessio aveva chiesto di interrompere la sessione, poiché non in grado di continuare allo stesso ritmo dei compagni. Un primo campanello d'allarme, che era stato confuso, almeno inizialmente, per un malore passeggero. Dopo gli accertamenti sanitari, la conferma della malattia, che ha gettato nello sconforto i familiari. I funerali del giovane saranno celebrati mercoledì alle 16, alla chiesa arcipretale di Noale.