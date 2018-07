Si tuffa nel fiume e non riemerge: morto annegato

Tragedia a Trezzo sull'Adda, nel milanese. Un ragazzo di 28 anni di origini senegalesi è morto annegato dopo un tuffo nel Naviglio Martesana.

A mettere in moto la macchina dei soccorsi è stato un testimone che lo ha visto lanciarsi in acqua per poi non fare più ritorno a riva. Nonostante la rapidità di carabinieri, vigili del fuoco e sommozzatori, però, per lui non c'è stato nulla da fare.

Secondo quanto riportato da MilanoToday, l'allarme è scattato alle 16.15 in punto, quando un uomo ha chiesto aiuto al 112 spiegando che aveva visto un giovane lanciarsi nel fiume da via Da Vinci - a pochi metri dal convento - per poi sparire nel nulla. Nella stessa telefonata - come in un tragico presagio - un amico della vittima ha anche spiegato che il 28enne non sapeva nuotare bene.

I sommozzatori dei pompieri sono riusciti a recuperarlo circa un'ora dopo: il suo corpo - stando a quanto si apprende - è stato trovato un paio di chilometri più a valle rispetto al punto in cui si era tuffato. Medici e soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le indagini sono affidate ai militari di Trezzo sull'Adda. Sembra, stando ai primi accertamenti, che il giovane - che addosso aveva il costume - si fosse tuffato per un bagno. In riva, dove c'erano altre persone a prendere il sole, gli stessi carabinieri hanno trovato i vestiti e i suoi documenti.