Tragedia in mare: cerca di salvare la nipotina, muore annegato

Antonio Pipolo, 71enne di Napoli, è morto per salvare la nipotina di dieci anni dalle onde. La tragedia è avvenuta domenica nei pressi del lido California a Ischitella, una frazione di Castel Volturno (Caserta). L'uomo ha provato più volte ad afferrare la piccola ma invano. Nel frattempo i soccorsi, che erano subito partiti da terra con l'imbarcazione di salvataggio, sono riusciti a trarre in salvo la bimba mentre per il 70enne non c'è stato nulla da fare.

La tragedia è avvenuta nelle acque antistanti il Lido California, a pochi passi dal Lago Patria: secondo una prima ricostruzione, Antonio Pipolo e la sua nipotina di 10 anni sono entrati in acqua tenendosi per mano per rinfrescarsi dalla calura di un torrido pomeriggio e soprattutto per affrontare meglio le onde che dal mattino si sono infrante sulla battigia. Pochi minuti e un'onda più grande delle altre ha strappato la piccola dalla mano del nonno portandola giù in un vortice.

L'anziano non ha esitato a sfidare il mare grosso per soccorrere la nipotina, ma è andato in affanno. Dalla riva la scena è stata notata dagli addetti alla sicurezza. Il pattino è riuscito subito a portare in salvo la piccola mentre è stato più difficoltoso il recupero dell'uomo. I soccorritori si sono prodigati fino al recupero, portandolo vivo a riva, ma dopo poco l'uomo è morto. Inutili i tentativi di rianimazione. Sotto shock i bagnanti che hanno assistito impotenti alla scena.

La notizia su CasertaNews