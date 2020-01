Si sente male in bagno e muore: la moglie è allettata e non può chiamare i soccorsi

Lui si è sentito male all'improvviso, e il malore non gli ha lasciato scampo. Lei, allettata e gravemente malata, non ha potuto fare nulla per chiamare i soccorsi. Il dramma a Marina di Mancaversa, frazione di Taviano, località balneare della provincia di Lecce, in via Ischia. I soccorritori sono arrivati sul posto lunedì mattina: era stato il figlio della coppia, che vive in un'altra regione, a chiedere a una vicina di casa di andare a verificare le condizioni dei genitori, che non riusciva a contattare da due giorni.

Mancaversa, anziano muore e la moglie non può chiamare i soccorsi

Sul posto, i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli. Per entrare hanno sfondato la porta. L'anziano, 88 anni, è stato trovato senza vita a terra nel bagno dell'abitazione. La moglie, costretta a letto dalla malattia, non ha potuto fare nulla: è stata immediatamente presa in carico dagli infermieri e accompagnata in ospedale per accertamenti. A Marina di Mancaversa sono giunte anche le forze dell’ordine.