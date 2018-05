Salta la cascata per fare un video, giovane acrobata muore a 21 anni

Tragedia ad Almese, in provincia di Torino. Artur Cacciolari, brasiliano di 21 anni, artista circense di grande talento e sicuro avvenire del gruppo Sonics, è morto dopo essere caduto nel torrente Messa nella località della Goja del Pis, dove il fiume crea una cascata e un laghetto.

La vittima è Artur Cacciolari

Il cadavere è stato recuperato dopo ore, perché il torrente è molto grosso e la zona impervia. Con lui c'era un 24enne trovato in stato di shock dopo essersi gettato nel fiume per cercare di salvarlo. E' stato portato per accertamenti all'ospedale di Rivoli.

Voleva saltare la cascata

A quel che si apprende, Cacciolari voleva farsi filmare mentre saltava la cascata e si appendeva a una fune situata dalla parte opposta, ma qualcosa è andato storto.

Il giovane è scivolato ed è caduto in acqua. Non ha avuto scampo. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Rivoli. Il ragazzo aveva frequentato la scuola di circo di Grugliasco. Non aveva familiari in Italia.

Voleva girare un video speciale da mandare alla Compagnia di Franco Dragone, uno dei primi grandi coreografi del circo, uno dei creatori del Cirque du Soleil: era l’occasione della vita.

Il luogo della tragedia

La tragedia è accaduta in una zona di mezza montagna, molto frequentata specialmente d'estate, nel punto in cui il torrente Messa forma un laghetto di una trentina di metri di diametro dopo un salto tra le rocce.