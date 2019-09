Auto si ferma in corsia di marcia sulla A34: all'interno un uomo senza vita

Dramma in autostrada. Polizia stradale, 118 e personale di Autovie Venete sono intervenuti stamane sulla A34 nel tratto tra Villesse e Gradisca d'Isonzo in direzione Gorizia: automobilisti in transito avevano allertato le forze dell'ordine a causa della presenza di un'auto ferma in corsia di marcia.

Muore in auto sulla A34 tra Villesse e Gradisca d'Isonzo

L'allarme è scattato poco dopo le 9,00 quando è stata notata una vettura rallentare e fermarsi. Gli agenti della polizia stradale, giunti sul posto, hanno sfondato il finestrino dell'auto per cercare di soccorrere l'automobilista, ma purtroppo anche i soccorsi sanitari sono risultati vani. Il conducente era ormai morto, il suo cuore aveva smesso di battere. Rallentamenti e code nel tratto interessato dalla disgrazia.