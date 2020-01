Morto il bambino di 5 anni caduto dalla finestra di casa

Fin da subito le sue condizioni sono apparse disperate. Nel pomeriggio di oggi la tragica notizia: è morto il bambino di 5 anni - ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore di Parma - che ieri pomeriggio, a Collecchio, è precipitato dal primo piano della sua casa, da circa cinque metri di altezza.

Morto il bambino caduto dalla finestra di casa a Collecchio (Parma)

Nell'impatto aveva riportato un fortissimo trauma cranico. Il bambino era stato subito soccorso dagli operatori del 118 e portato d'urgenza in ospedale. Il piccolo sarebbe salito su una sedia e si sarebbe affacciato alla finestra, cadendo nel cortile. Secondo le prime informazioni raccolte, era in casa con i genitori, di origine etiope, e due fratellini. Sul posto erano intervenuti i carabinieri di Collecchio per effettuare un sopralluogo e gli accertamenti necessari, l'ambulanza e l'automedica della pubblica assistenza di Collecchio. Si sarebbe trattato, dunque, di un tragico incidente.

Un incidente simile, ma con conseguenze fortunatamente non altrettanto gravi, è avvenuto sempre nel pomeriggio di ieri a San Miniato, in provincia di Pisa, dove una bambina di 8 anni è precipitata da un'altezza di tre metri scivolando dal balcone di casa. La bambina stava giocando sul terrazzo quando è caduta. I medici del 118 giunti sul posto hanno trasportato d'urgenza la piccola paziente all'ospedale Meyer di Firenze, dove ha trascorso la notte ed è ora ricoverata. E' stabile, non in pericolo di vita, e rimane sotto osservazione dei medici.