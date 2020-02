Dramma alla sfilata di Carnevale: bambino cade da un carro e muore

Un bambino di 4 anni è morto cadendo da uno dei carri allegorici che venerdì sera sfilavano per il Carnevale per le vie di Sciacca, cittadina in provincia di Agrigento. Secondo una prima ricostruzione, il bambino sarebbe stato messo sul carro mentre era fermo, ma appena il mezzo trainato da un trattore si è messo in movimento il piccolo avrebbe perso l'equilibrio ed è caduto per terra sbattendo la testa.

E' stato subito portato in ospedale, al pronto soccorso del "Giovanni Paolo II", ma non c'è stato nulla da fare. Aperta un'inchiesta dalla Procura della Repubblica di Sciacca. La manifestazione è stata annullata.

L'incidente si è verificato - durante quella che è stata la prima serata di sfilate - tra via Incisa e piazza Mariano Rossi. Le condizioni del bambino sono apparse subito gravissime. Inutile la corsa disperata verso l'ospedale dove il piccolo è arrivato già morto. Sotto shock l'intera città: avrebbe dovuto essere una giornata, la prima appunto, di festa. Ma si è consumata la tragedia.

Non appena la terribile notizia è arrivata in centro, lo spettacolo dei gruppi è stato improvvisamente interrotto. Delle indagini si stanno occupando i poliziotti del locale commissariato.