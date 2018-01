L'auto si schianta contro la galleria: morto bambino di 4 anni

Dominic Filograno, quattro anni, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica tra Vobarno e Sabbio Chiese, in provincia di Brescia. Il piccolo era in macchina con il papà Andrea e con la sua nuova fidanzata Valerie: si stavano dirigendo a quanto pare verso Provaglio Valsabbia, dove abita il nonno del piccolo, l'ex carabiniere Francesco Filograno. Sull'accaduto indaga la Polizia Stradale: improvvisamente, e non si sa per quale motivo, l'Audi A3 guidata da Andrea Filograno, 30 anni, ha sbandato e si è schiantata contro lo spigolo sinistro dell'ingresso della galleria Prada, al confine tra Vobarno e Sabbio Chiese lungo la Ss237 del Caffaro. La dinamica non è chiara: forse un colpo di sonno, forse una distrazione.

Sul posto la centrale operativa dell'Areu ha inviato tre ambulanze e due automediche, con l'intervento in contemporanea dei Vigili del Fuoco per liberare i feriti dalle lamiere. Il piccolo Dominic è morto a pochi minuti dal suo ricovero in ospedale, al Civile di Brescia. Il bimbo è stato recuperato in condizioni disperate: troppo gravi le ferite riportate, per lui non c'è stato niente da fare. Aveva solo quattro anni.

Il papà è ricoverato in ospedale, ma non in gravi condizioni. E' invece in prognosi riservata (ma non sarebbe in pericolo di vita) la sua fidanzata Valerie, una ragazza di 20 anni che abita a Salò. A seguito dell'incidente è già stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico: nelle prossime ore si saprà qualcosa di più.

La notizia su BresciaToday