Airbag esplode nell'incidente: morto un bambino di due mesi

E' stato operato in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare. E' morto ieri sera verso le 22.30 il neonato di due mesi - li avrebbe compiuti oggi, essendo nato il 17 dicembre scorso - rimasto coinvolto in un tamponamento fra tre auto a Pisa, in via Manghi nel quartiere di Cisanello, avvenuto nel pomeriggio di ieri intorno alle 16.

Incidente a Pisa Cisanello: airbag esplode, morto un bambino di due mesi

Il bambino era stato trasportato nell'ospedale di Cisanello in condizioni già disperate con trauma toracico e cranico, secondo quanto riferito dai sanitari che lo hanno sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. I medici hanno tentato di salvargli la vita ma non c'è stato niente da fare. Il bambino è morto per le ferite riportate.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti riportata da Adnkronos, il neonato, in auto con la famiglia, si sarebbe trovato dentro il seggiolino posizionato sul posto del passeggero accanto al guidatore, suo padre. In conseguenza del tamponamento, l'airbag dell'auto si sarebbe attivato urtando il piccolo che avrebbe così riportato traumi per lui fatali.

La polizia municipale sta facendo gli accertamenti necessari per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.