Un animale attraversa la strada: morto un bambino di 4 anni

E' morto all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze il bambino di 4 anni di Laterina che ieri sera, a bordo dell'auto della madre, è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale nella zona di Castiglion Fibocchi, in provincia di Arezzo. Altre due persone sono rimaste ferite in uno scontro tra due auto e un camion che è finito fuori strada ribaltandosi. L'incidente sarebbe stato causato dall'attraversamento improvviso di un capriolo.

Ancora da chiarire con esattezza la dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, il bambino era a bordo dell’auto condotta dalla mamma quando ad un certo punto il veicolo si è scontrato con gli altri due mezzi finendo fuori strada. Il piccolo è apparso subito come il più grave tra i feriti ed è stato trasportato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove i sanitari hanno tentato, purtroppo inutilmente, di rianimarlo.

La mamma del bambino, 34 anni, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Arezzo per trauma cranico e agli arti inferiori. Il camionista 48enne ha riscontrato un trauma cranico e al torace. Anche lui si trova all'ospedale San Donato in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, carabinieri e vigili del fuoco.