Bambino di un anno inghiotte una pallina: il dramma mentre gioca con i fratellini

Un bambino di un anno è morto soffocato da una pallina di gomma che ha inghiottito. Il tragico incidente è avvenuto domenica sera a Momo, un paese a una decina di chilometri da Novara, dove il piccolo viveva con i genitori e i fratellini. Proprio con loro, secondo le prime informazioni, stava giocando quando è avvenuta la disgrazia.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi del 118, che hanno portato d'urgenza il piccolo in ospedale, dove poi, purtroppo, è deceduto nella tarda mattinata di oggi. I sanitari gli hanno estratto la pallina e hanno provveduto a trasportarlo all'ospedale di Novara. Ma tutto è stato inutile. Dopo una notte di agonia il piccolo, andato in arresto cardiaco, è spirato.

Si tratta del terzo caso verificatosi in Piemonte in meno di un mese, in cui dei bambini hanno ingoiato alcuni oggetti, rischiando di soffocare. Una bimba di 13 mesi aveva ingoiato una forcina per capelli ed è stata salvata all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Un’altra di 14 mesi aveva ingerito una pila. Anche quest’ultima è stata sottoposta a un intervento all’ospedale di Torino, che le ha salvato la vita.