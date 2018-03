Crolla a terra per un malore e finisce sulle lame della motosega accesa che stava usando

Tragedia nel bresciano, dove un uomo di 76 anni è morto in giardino, sotto gli occhi dei vicini e della moglie: Benito Bondi si è accasciato a terra a causa di un malore, finendo sulla motosega che stava usando.

A dare l'allarme sono stati proprio i vicini. Sul posto, in via Castelli a Ciliverghe di Mazzano, sono arrivati gli uomini del 112.

Bondi è stato stroncato da un attacco cardiaco. Per gli accertamenti medico-legali si tratta di morte naturale. Le ferite profonde causate dalle lame della motosega "non avrebbero influito su un destino purtroppo già segnato", scrive BresciaToday. La moglie, corsa subito fuori in giardino quando ha udito le grida dei vicini, ha assistito alla scena ed è in stato di shock.

I funerali saranno celebrati martedì pomeriggio nella parrocchia San Filippo Neri di Ciliverghe, alle 14.30: il corteo funebre partirà pochi minuti prima dall'abitazione di Via Castelli.

La notizia su BresciaToday