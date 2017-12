Esplode una bomba carta nel cuore della notte: morto un uomo

Una bomba carta è esplosa nel cuore della notte a Napoli, a San Giovanni a Teduccio. Come riporta NapoliToday, un uomo è morto in seguito all'esplosione dell'ordigno in via Ferrante Imparato.

Bomba a Ponticelli, muore un uomo

Sul posto si sono recati gli operatori del 118 ma le condizioni dell'uomo, un trentenne, sono apparse subito molto gravi. Trasportato all'ospedale Loreto Mare, l'uomo è morto nonostante i tentativi dei medici, che hanno provato anche ad amputargli le gambe per tenerlo in vita. Soccorsa anche una donna, in stato di shock, portata anche lei in ospedale.

I vigili del fuoco hanno poi valutato le condizioni di una palazzina nei ditorni, danneggiata dalla fortissima esplosione ma non in modo strutturale. Danni anche a due auto. Indagano i carabinieri.

La notizia su NapoliToday