Lite tra anziani davanti al banco della frutta: spintonato cade in terra e muore

Una lite tra anziani clienti in coda ai banchi si è trasformata in tragedia. È successo oggi, mercoledì 11 luglio 2018, al mercato rionale di piazza Bellingeri ad Alpignano, non distante dal municipio della cittadina Torinese.

Come riporta Torino Today intorno alle 10,30 tra Gianni Bonzani, 73enne, e un altro pensionato italiano di 77 anni, sono volati spintoni davanti al banco della frutta e verdura per futili motivi.

Gianni Bonzani, residente poco distante, è morto poco dopo all'ospedale di Rivoli per l'emorragia cerebrale provocata dalla caduta.

I carabinieri, che erano intervenuti sul posto per sedare la lite, hanno arrestato per omicidio preterintenzionale il 77enne che è ora ristretto agli arresti domiciliari.