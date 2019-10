Muore a 18 anni giocando a calcetto con gli amici

Un nuovo dramma scuote Cosenza. Martedì nel tardo pomeriggio un ragazzo di 18 anni ha accusato un malore durante una partita di calcetto con gli amici ed è morto. La tragedia in un campetto vicino al municipio di Cosenzam nei pressi della vecchia stazione: il giovane si è accasciato al suolo all'improvviso.

Morto giocando a calcetto a Cosenza: vani tutti i soccorsi

Immediati i soccorsi, inutili tutti i tentativi di rianimarlo e la corsa disperata all'ospedale Annunziata, per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Pochi giorni fa la città intera aveva pianto quattro giovanissimi morti in un incidente stradale.