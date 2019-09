Dramma in pizzeria: muore ragazzo di 13 anni

La cena tra amici si è trasformata in un dramma immane. Un ragazzino di 13 anni si è accasciato al suolo poco dopo essersi alzato da tavola a Calderara di Reno, in provincia di Bologna. Si trovava in compagnia di genitori e amici, a cena in una pizzeria del paese, in via Garibaldi.

Calderara di Reno, 13enne muore in pizzeria

In base a quanto è stato ricostruito dai carabinieri, intervenuti immediatamente sul posto insieme ai soccorritori, il 13enne poco prima di sentirsi male, si sarebbe alzato da tavola per andare a prendere una boccata d'aria: appena uscito è crollato al suolo. I familiari hanno lanciato l'allarme, ma non c'è stato nulla da fare. I soccorritori hanno provato a rianimare il ragazzo, invano. Il giovane soffriva già di una patologia.