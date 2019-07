Finisce contro un palo: drammatico incidente, morto un carabiniere di 28 anni

Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua moto in Corso Sempione a Milano, all'altezza degli studi Rai, ed è finito contro un palo della luce. Un impatto violento che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Dramma lunedì pomeriggio a Milano, dove un carabiniere di 28 anni - Simone Forgetta, motociclista della terza squadra del nucleo Radiomobile - è morto in un incidente stradale avvenuto alle 16.40 in Corso Sempione, nel viale centrale che corre verso la periferia.

Morto carabiniere Simone Forgetta in un incidente stradale in Corso Sempione a Milano

Lì, all'altezza degli studi Rai, il 28enne - che era in sella a una Ducati - si è schiantato contro un palo dell'illuminazione pubblica dopo una sbandata. Finito a terra privo di sensi e in arresto cardiocircolatorio, il militare è stato soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica ed è stato portato all'ospedale Fatebenefratelli con le manovre rianimatorie in corso. All'arrivo in pronto soccorso, però, i dottori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. In Corso Sempione, oltre ai colleghi della vittima, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso.

Nell'incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi. Resta ora da capire perché il carabiniere, motociclista esperto, non sia più riuscito a "domare" la Ducati. Sembra, stando a quanto finora appreso da MilanoToday, che ripartendo da un semaforo si sia girato per controllare la ruota posteriore e che poi sia finito con la pedalina contro il marciapiede, andando quindi a sbattere contro il palo.

Simone Forgetta, l'amore per l'Arma e le moto

Di lui - che ai motociclisti di Milano c'era arrivato un anno fa - ora restano le tante immagini che lo ritraggono in divisa o mentre fa surf o, ancora, mentre sorride a bordo di quella Ducati che tanto amava. Cinque ore prima del dramma, a conferma di quanto il 28enne si sentisse un carabiniere dentro, aveva voluto ricordare il giuramento dell'Arma, in lutto per l'omicidio di Mario Cerciello Rega, il militare ucciso a Roma. Adesso, invece, le lacrime dei colleghi sono tutte per lui. Le parole che più usano, quasi come un mantra, sono: "Un ragazzo solare, di una simpatia unica, un bravo ragazzo". Un ragazzo che amava quello che faceva perché per lui "lavoro e passione" si erano incontrati.