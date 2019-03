Arriva al casello in autostrada, muore a bordo della sua macchina

Un malore improvviso. Un pensionato italiano di 85 anni è morto stamattina a bordo della sua auto rimasta ferma nella pista 3 del casello autostradale che immette dalla tangenziale al raccordo Torino-Pinerolo, sul territorio comunale di Beinasco.

Beinasco, muore al casello della Torino-Pinerolo

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno tentato di rianimare l’uomo salvo poi constatarne poco dopo il decesso: fatale, come detto, un improvviso malore al volante.

Gli agenti della Polizia stradale hanno chiuso la corsia per diverso tempo, in attesa dell'arrivo del medico legale e per rimuovere il veicolo. Poi è stata riaperta.