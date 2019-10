Morto l'imprenditore Cesare Bovolato, il "signore dei carrelli"

Cesare Bovolato è morto, aveva 88 anni. Il patron della celebre catena di supermercati Cadoro è venuto a mancare nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 ottobre nella sua casa di Mestre (Venezia). Solo pochi mesi fa Bovolato aveva presenziato all'inaugurazione del nuovo supermercato inaugurato a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso.

La storia di Bovolato inizia nel 1964 a Mestre con l'apertura del primo punto vendita della catena di supermercati Cadoro. Un impero che oggi vanta ben 23 punti vendita in tutta Italia, un fatturato da 200 milioni di euro e oltre mille dipendenti.

Morto Cesare Bovolato, patron dei supermercati Cadoro

Una straordinaria avventura imprenditoriale partita dal Veneto e arrivata fino in Friuli e in Emilia Romagna. Bovolato ha saputo trasformare il mestiere del "casoin" veneto (negozio di alimentari, ndr) in una figura lungimirante e intraprendente nel costruire un impero aziendale ancora oggi in piena crescita dopo oltre cinquant'anni di attività. Un lavoro, quello di Cesare Bovolato, che l'ha portato a lasciare un segno importante anche nello sviluppo urbanistico di Mogliano Veneto dove, negli ultimi anni, era stato protagonista della riqualificazione urbanistica del centro. Un imprenditore che ha contribuito alla crescita del Nordest lasciando un segno difficile da dimenticare.

La notizia della sua morte si è diffusa nella giornata di lunedì sui social: numerosi dipendenti della Cadoro ne hanno annunciato la scomparsa. Bovolato lascia i figli Lara e Luca a cui ora spetterà il compito di mandare avanti l'azienda fondata dal padre. "Il signore dei carrelli" era il titolo del libro biografico dedicatogli dal giornalista Edoardo Pittalis in occasione del 50esimo anniversario dei supermercati Cadoro.