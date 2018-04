Morto dopo il parto, lesioni sul corpicino del neonato: aperta un'inchiesta

Un taglio cesareo d'emergenza, una decisione presa a causa della posizione assunta dal piccolo nel ventre materno: in un primo momento tutto sembrava essere andato per il meglio, poi la situazione degenera rapidamente e le condizioni del neonato precipitano fino al decesso appena un'ora dopo il parto.

La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta sulla morte del figlio di una coppia di pachistani residente in Franciacorta avvenuta nell'ospedale d'Iseo.

La vicenda si è verificata la scorsa settimana ma l'autopsia avrebbe riscontrato delle lesioni, compatibili con un trauma, sul corpicino del piccolo. Come riporta Brescia Today spetterà agli inquirenti chiarire l'origine di quei traumi, che potrebbero aver causato il decesso del neonato, e individuare eventuali responsabilità. I Carabinieri di Chiari hanno sequestrato tutte le cartelle cliniche e ascoltato le testimonianze del personale coinvolto nella vicenda, ma anche dei genitori del piccolo.

Saranno i periti del Tribunale a stabilire se le lesioni siano state provocate da una manovra eseguita durante l'operazione chirurgica, oppure nelle fasi precedenti al taglio cesareo, durante gli sforzi per far nascere il bimbo, o siano addirittura precedenti l'arrivo in ospedale.