Precipita nel dirupo durante escursione in mountain bike: muore giovane di 29 anni

Tragico incidente nella tarda mattinata di sabato in Valmarecchia.

Un giovane cicloescursionista di 29 anni stava pedalando in sella alla mountian bike in località Tausano di San Leo quando poco dopo le 12, all'improvviso, ha perso il controllo della ruota anteriore ed è stato sbalzato all'altezza di una curva lungo la via Tausano. Mentre la bici è rimasta sulla carreggiata, il 29enne è finito nel dirupo e, dopo un volo di oltre 40 metri, è finito sul tornante inferiore.

Tutto è accaduto sotto gli occhi di un amico, che nulla ha potuto fare. Immediato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, oltre al personale del Soccorso Alpino che, imbragato, si è calato nella scarpata cercando di raggiungere il giovane.

Nonostante gli sforzi dei sanitari, il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso a causa della gravissime lesioni riportate nella caduta.