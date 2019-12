Addio a Cico Zerbini, morto a 48 anni il tre volte campione del mondo di kick boxe

E' morto Gianmario "Cico" Zerbini: addio al tre volte campione del mondo di kick boxe. "Cico", così era conosciuto da tutti, si è spento all'età di 48 anni all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dopo una lunga malattia. Ex calciatore, in passato aveva giocato per Pietra Ligure e Calizzano, togliendosi parecchie soddisfazioni.

Era molto noto per essere stato uno dei leader della tifoseria organizzata del Genoa.

Lunedì 30 dicembre 2019 i funerali di Cico Zerbini

La sua carriera sportiva è stata molto lunga e ricca di successi: vinse tre titoli mondiali di kick boxe, l'ultimo dei quali nel 2011, all'età di 40 anni, nella categoria medio-massimi.

Il funerale di Gianmario Zerbini sarà celebrato lunedì 30 dicembre nella Basilica di San Nicolò, nella cittadina costiera ligure.