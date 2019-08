Ciro, morto in Kenya durante viaggio di nozze: raccolta fondi per il rimpatrio della salma

Acerra sconvolta dalla notizia della morte Ciro Chiariello. Il 40enne si trovava in Kenya con la moglie in viaggio di nozze. Una tragedia improvvisa: è stato colto da un malore, rivelatosi fatale, durante una escursione. Entrato in acqua per rinfrescarsi, sarebbe stato colto da un infarto. Vani i tempestivi soccorsi, Ciro Chiariello non ce l'ha fatta.

Acerra, Ciro Chiariello morto in Kenya durante viaggio di nozze

L'uomo, che lavorava come marmista, era conosciuto e stimato nella comunità acerrana. Viveva nel rione Madonnelle. Sui social network si susseguono in queste ore i messaggi commossi di ricordo e vicinanza alla famiglia. Amici e conoscenti stanno organizzando una sottoscrizione per contribuire alle ingenti spese che la famiglia dovrà sostenere per riportare in Italia la salma.