Cade nel lago durante una gita in barca, ritrovato il corpo del velista Claudio Valle

È stato ritrovato il cadavere di Claudio Valle, il velista disperso nelle acque del lago di Garda domenica pomeriggio. Lo riporta l’agenzia Ansa.

Valle era caduto dalla barca a vela a Moniga, nel bresciano. Istruttore della Fraglia Vela di Desenzano (Brescia), quel giorno era insieme a due persone ipovedenti per una uscita “sociale” come tante volte capita con la nota associazione sportiva desenzanese, da sempre impegnata nelle iniziative con i disabili: un progetto “senza barriere” che lui stesso aveva ideato.

Cade nel lago di Garda, ritrovato il corpo del velista Claudio Valle

A dare l’allarme sono stati proprio i due ipovedenti, che sono stati poi riportati a riva sani e salvi. Lo skipper sarebbe caduto in acqua da solo, in una zona dove il lago raggiunge i cento metri di profondità, ma non è ancora chiaro cosa sia successo. Tra le ipotesi, quella più probabile è che possa avere avuto un malore.

Subito si erano attivate le ricerche, con l’aiuto dei sommozzatori e dei robot subacquei. Oggi la drammatica conferma del ritrovamento del cadavere.