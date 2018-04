Tragedia alla corsa tradizionale: spettatore investito e ucciso dal cavallo

Dramma alla corsa dei Buoi di Chieuti, in provincia di Foggia: durante la tradizionale manifestazione che si svolge ogni anno in onore di San Giorgio Martire, un 78enne di Campomarino è stato travolto e ucciso da un cavallo.

L'uomo stava assistendo allo spettacolo e un cavallo imbizzarrito lo ha colpito. Quando era ormai a terra è stato investito dai carri e dagli altri animali

La tragedia si è consumata davanti agli occhi di decine di persone, che nulla hanno potuto fare. L'uomo è morto poco dopo esser stato trasportato d'urgenza all'ospedale Masselli Mascia di San Severo, scrive FoggiaToday.

Il 22 o il 23 aprile di ogni anno a Chieuti, nell’ambito dei festeggiamenti in onore di S. Giorgio, si corre la "Cavalcata dei buoi". Durante la corsa un carro, carico di rami di lauro, viene trainato da quattro coppie di buoi. La gara inizia in aperta campagna: i carri si girano su sé stessi ed i buoi iniziano a galoppare, trascinando il carro addobbato, verso il paese. Il percorso è lungo 4 Km e mezzo. La folla corre insieme ai carri, incitando i propri campioni, mentre un gruppo di uomini a cavallo pungola i buoi con lunghi bastoni.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri. L'anziano stava assistendo alla manifestazione quando è stato travolto prima da un

cavallo lanciato ad alta velocità e che, come si può osservare da alcune immagini video diffuse in rete, aveva disarcionato il cavaliere. Poi è stata schiacciata anche da un paio di buoi. I carabinieri dovranno accertare se sono state osservate tutte le misure di sicurezza