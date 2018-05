Davide non ce l'ha fatta: morto dopo cinque giorni il bimbo di 4 anni soffocato un wurstel

E' morto Davide, il bimbo di quattro ricoverato da venerdì scorso al Policlinico Gemelli di Roma dopo essere rimasto soffocato da un pezzo di wurstel.

Il piccolo era stato trasporato d'urgenza nell'ospedale romano dal presidio medico di Guidonia. Il suo cuore ha smesso di battere, dopo aver lottato per cinque giorni. Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità.

La sera del 10 maggio scorso il bambino era rimasto soffocato da un pezzetto di wurstel finito di traverso. Era stato soccorso immediatamente dai familiari ma non respirava più. Il papà e la nonna lo avevano portato nella sede della Croce blu di guidonia, dove era stato rianimato per venti minuti e trasportato in eliambulanza in condizioni gravissime al Gemelli, dove è morto nella sera di martedì.

