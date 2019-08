Tira un pugno contro una vetrata dopo una lite e si ferisce: 26enne muore dissanguato

Al culmine di una lite ha sferrato un pugno a una vetrata, ferendosi e morendo dissanguato nel giro di pochi minuti.

Vittima un giovane romano di 26 anni, che si trovava a San Vincenzo Valle Roveto, in provincia dell’Aquila. Per il ragazzo non c’è stato niente da fare: tutto è successo molto velocemente, stando ai primi accertamenti dei carabinieri.

Il giovane stava trascorrendo un periodo di vacanza nel comune marsicano, dove tornava spesso. Sul caso la Procura della Repubblica di Avezzano ha aperto un’inchiesta, coordinata dal procuratore capo Andrea Padalino: al momento si escludono responsabilità di terzi.