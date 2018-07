Ucciso in strada a colpi di pistola: avrebbe dovuto sposarsi tra pochi giorni

Un uomo di 39 anni è stato ucciso a colpi di pistola per le strade di Trissino, nel vicentino. La vittima è Enrico Faggion: avrebbe dovuto sposarsi tra qualche giorno, l'8 agosto.

Secondo le prime informazioni i colpi d'arma da fuoco sarebbero stati sparati da una Mercedes. All'agguato erano presenti diversi testimoni, come scrivono Marco Milioni e Pietro Rossi su VicenzaToday.

La vittima, dipendente della MB Conveyors - azienda di Brogliano che produce nastri trasportatori - era in pausa pranzo e si stava recando a trovare la madre quando una Mercedes (sembra di colore nero) ha tagliato la strada alla KIA bianca che stava guidando. L'uomo è stato freddato quando è sceso dalla macchina.

L'omicidio è avvenuto a Trissino vicino al palazzetto dello sport, in via Nazario Sauro, poco dopo mezzogiorno. In quel momento nella vicina zona piscine c'erano diverse persone, soprattutto famiglie con bambini. Dalle primissime voci circolate tra i residenti sembra che un testimone che ha assistito alla scena sia stato minacciato di morte.

Sul posto la squadra scientifica dei carabinieri. Trissino è stato il primo Comune della provincia soggetto a un provvedimento di interdittiva antimafia.

