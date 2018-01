E' morto Daniele Porcu, il famoso fantino stroncato da un tumore a 34 anni

E' stata stroncata da un tumore a soli 34 anni la vita di Daniele Porcu, giovane fantino romano.

Daniele, racconta RomaToday, aveva cominciato molto presto la sua carriera da fantino: durante la sua attività ha raggiunto 854 affermazioni in 6 differenti Paesi (450 in Italia, 313 in Germania, 52 in Belgio, 24 in Svizzera, 14 in Francia, 1 nel Regno Unito) e poi la prima vittoria: era il 1999 all’ippodromo Martini di Corridonia. L’anno successivo Daniele si è trasferito a Bellinzago Novarese presso le scuderie di Luciano D’Auria per uno stage di 3 mesi e qui ha avuto luogo la sua prima vittoria all’Ippodromo di San Siro. Una vittoria che è stata anche un trampolino di lancio: a seguire infatti dieci anni di successi.

Il trasferimento in Germania

Daniele ha poi risentito della crisi che ha colpito l’ippica in Italia e si è trasferito in Germania nel 2009, lavorando inizialmente con la Gestut Auenquelle, poi si era accasato con l’allenatore Sascha Smrczek, la Gestut Rottgen e infine il top trainer Peter Schiergen, correndo diverse volte anche in Francia, Belgio e Svizzera. L’ultima sua corsa con Iquitos con cui aveva disputato a Tokyo la Japan Cup. Poi l’esplosione della malattia e il ricovero a Milano, all’ospedale San Raffaele, dove è morto nella notte tra giovedì e venerdì.

Un minuto di silenzio per ricordare Daniele

Un doveroso ricordo, con un minuto di silenzio, durante il convegno di sabato 6 gennaio all'Ippodromo SNAI La Maura, per il fantino Daniele Porcu. I funerali di Daniele si terranno lunedì 8 alle ore 9.30 nella parrocchia SS. Giacomo e Filippo a Cornaredo (Via S. Martino 2). Cornaredo è la cittadina lombarda dove abitava con la moglie Selene quando rientrava dalla Germania. Tanto il dolore da parte del mondo ippico e, in special modo dei colleghi e di chi, in questi anni, gli è stato vicino.

