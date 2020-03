Malore in farmacia, anziano si accascia a terra e muore

Si è accasciato a terra mentre era in attesa di ritirare le medicine e i sanitari non sono più riusciti a rianimarlo. Tragedia in una farmacia di Venaria Reale, nel Torinese dove un pensionato di 81 anni ha perso la vita. L'anziano era in coda dietro ad altri clienti, quando è stato colto da un malore ed è caduto al suolo. Le persone che erano in coda dietro di lui, riferisce TorinoToday, pensando potesse essere un sintomo legato al coronavirus, avrebbero lasciato di corsa il locale.

L'allarme, dato dalla stessa farmacia, ha fatto arrivare sul posto il personale sanitario 118 con più ambulanze. Ma i soccorritori, nonostante la tempestività d'arrivo sul posto, non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso. Quasi certamente per infarto.