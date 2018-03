Cade dagli scogli e finisce in mare: soccorsi inutili, è morto

Sarebbe caduto in acqua, dagli scogli, a causa del mare troppo agitato, secondo le prime testimonianze sull'accaduto. Tragedia oggi 30 marzo a Fiumicino, in provincia di Roma. Un pescatore di 82 anni è morto. Ancora da chiarire con esattezza la dinamica dell'incidente. Tutto è avvenuto nella mattina di Venerdì Santo, intorno alle 10, in via del Faro 470.

A dare l'allarme, riporta RomaToday, sono stati alcuni testimoni. Sul posto i Vigili del Fuoco con la squadra dei Sommozzatori Sierra 1 e Sierra 2, e con l'ausilio dall'alto dell'elicottero.

Il personale dei pompieri, prontamente intervenuto, ha recuperato. Purtroppo, però, l'82enne era già morto. La persona deceduta è stata trasportata dal personale sulla banchina. Sul posto anche Polizia e Carabinieri.