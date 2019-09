Cade dalle scale mentre sta facendo dei lavori in casa e muore: era in pensione da pochi mesi

In pensione da pochi mesi, pronto a iniziare una nuova vita, era tornato a vivere nel paese da cui era stato costretto ad emigrare. Ma Francesco Siccu ha perso la vita a soli 62 anni, vittima di un tragico incidente domestico.

Originario di San Vero Milis, in provincia di Oristano, Siccu viveva da anni a Pinerolo (Torino), ma era tornato nella sua terra natia. Mentre stava facendo dei lavori di manutenzione nella nuova casa che aveva comprato da poco, in attesa che tutta la famiglia lo seguisse in questa sua nuova fase, è caduto da una scala e ha battuto la testa.

I soccorsi sono arrivati subito ma il personale sanitario del 118 non ha potuto fare niente per salvare Siccu. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Oristano.