Cesena, morto improvvisamente Gabriele Deyla

Lo hanno ritrovato senza vita nella mattinata di giovedì, riverso sulle scale della propria abitazione di Montiano nel cesenate, e nonostante l'intervento del 118 i sanitari non hanno potuto far altro che constatrne il decesso. Si è spento Gabriele Deyla, noto in tutta la Romagna, apprezzato ristoratore e conosciuto per aver curato la cucina di numerosi locali notturni come l'Hakuna Matata, il Byblos e, ultimamente allo Yellow di Riccione.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Montiano ma, al momento, sembrerebbe che a stroncare Deyla sia stato un improvviso malore.

La notizia su RiminiToday