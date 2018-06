Colpito alla testa da un masso mentre è in servizio: morto agente di polizia

Non ce l'ha fatta Gino Zanardini, agente di Polizia locale di 61 anni di Toscolano Maderno, Brescia. In coma irreversibile, è stata prima dichiarata la sua morte cerebrale e poi, ieri pomeriggio, è stato ufficializzato il decesso. Troppo gravi le ferite riportate martedì pomeriggio sulla passerella di Covoli, sopra Toscolano Maderno, dove si trovava in servizio in compagnia di una collega, entrambi agenti della Polizia Locale del paese.

Morto Gino Zanardini, agente di Polizia locale

I due agenti erano sul posto per verificare la portata del torrente Toscolano, e per capire se ci fossero altri fattori di rischio (oltre che possibili feriti). All'improvviso Zanardini è stato colpito in pieno da un pezzo di roccia, del peso di qualche chilo e del diametro di oltre dieci centimetri: si è staccata dalla parete della forra, ha rimbalzato più volte e purtroppo l'ha centrato alla testa. Zanardini è stramazzato a terra, sotto gli occhi attoniti della giovane collega che ha subito allertato il 112: è stato prima soccorso a piedi, sul posto, stabilizzato e intubato e poi trasportato fino alla vicina ambulanza, che poi a sua volta ha raggiunto la Valle delle Cartiere dove c'era già ad aspettare l'elisoccorso, per il trasporto definitivo in ospedale, al Civile di Brescia.

In ospedale ci è arrivato, ma non si è mai ripreso: dopo aver lottato a lungo, mercoledì pomeriggio Zanardini si è dovuto arrendere. Aveva 61 anni: proprio giovedì 14 giugno ne avrebbe compiuti 62. Residente a Gargnano, ma da tanto tempo in servizio a Toscolano: era conosciuto e benvoluto da tutti. Agente di Polizia Locale da una vita, era stato in servizio anche a Tignale. Lascia la moglie e un figlio. La salma in queste ore dovrebbe tornare a casa: a breve saranno comunicate le date del funerale. Anche il sindaco Delia Castellini ha raggiunto l'ospedale, per seguire da vicino la vicenda. L'amministrazione comunale e il comando di Polizia Locale si stringono al dolore della famiglia.