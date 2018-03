Travolto dal treno: è morto l'autore televisivo Giorgio Reali

Travolto e ucciso da un treno a Paderno Dugnano: è Giorgio Reali, noto autore televisivo e inventore dei giochi de "L'Albero Azzurro" la vittima dell'incidente di ieri sera. Aveva 67 anni.

Il dramma nella serata di giovedì, dopo le 21.30. Reali è sceso tra i binari poco prima del passaggio di un convoglio regionale Trenord, il 685 diretto ad Asso. Nonostante il macchinista abbia tentato di frenare, l'impatto è stato inevitabile.

Vani tutti i soccorsi: è morto sul colpo.

Chi era Giorgio Reali

Esperto e grande appassionato di giochi, la svolta e "il primo colpo di fortuna", come lo definì lo stesso Reali durante un'intervista a Destinazione Libri, avvenne durante un'estate. "Un centro estivo non aveva i soldi per pagarmi e mi regalò una barca: andavo nelle piazze istallavo la vela e tiravo fuori i giochi. Un giornalista del Giorno (ero a Sondrio) pubblicò un pezzo ripreso dal Corriere della sera sul nazionale: risultato? Chiamato dalla Rai (Fatti Vostri) Canale 5 Costanzo Show e… la Salani".

Reali fu anche uno degli autori, ideatore dei giochi, de "L'Albero Azzurro", programma di punta dedicato ai bambini di RaiDue.

