Incidente sulla neve: perde il controllo degli sci, esce fuori pista e muore

Tragedia sulle piste da sci. Un giovane di 31 anni, Giovanni Bonaventura, ingegnere torinese originario di Enna, è morto dopo aver perso il controllo degli sci, forse a causa dell'elevata velocità. Bonaventura è finito prima contro un paravento e poi è rovinato fino a valle per altri duecento metri, senza fermarsi.

L'incidente è avvenuto al Fraiteve, tra la pista Cresta e la pista 27 del comprensorio della via Lattea, attorno alle 13.30.

Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione del Sestriere e l'equipe medica del 118, che però non ha potuto fare altro che constatarne il decesso per un trauma cranico-facciale, come scrive Claudio Martinelli su TorinoToday,

Per gli inquirenti, l'uomo era dotato di tutto l'equipaggiamento necessario per sciare, compreso il casco integrale.

Il pubblico ministero Nicoletta Quaglino della procura di Torino ha disposto l'autopsia sul corpo del 31enne, subito trasportato nella camera mortuaria dell'ospedale di Susa.

