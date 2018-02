Incendio in caserma, morto un poliziotto: aperta un'inchiesta

Tragedia domenica pomeriggio alla caserma Fadini di Firenze, dove un sovrintendente capo in servizio, Giovanni Politi, 51enne originario della Calabria, ha perso la vita all'interno della struttura davanti alla Fortezza da Basso. Non è ancora chiaro cosa sia avvenuto negli uffici al primo piano della Fadini. Si parla di un incidente e le indagini sono in corso.

Secondo quanto riporta FirenzeToday, Giovanni Politi avrebbe dovuto 'staccare' e finire di lavorare dopo aver prestato servizio allo stadio per Fiorentina-Chievo. L'ipotesi è che stesse mettendo a posto qualcosa quando è partita la scintilla nell'armeria. Negli uffici non erano custoditi materiali esplodenti 'importanti', possibile che fossero custoditi dei bengala da segnalazione. Politi sarebbe rimasto subito ferito ma trovandosi solo in quel momento nessuno l'avrebbe potuto aiutare ad uscire prima di venire intrappolato dalle fiamme.

Morto poliziotto alla caserma Fadini di Firenze: l'inchiesta

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi ma non si è riuscito ad evitare la tragedia. Sul posto è intervenuto anche il pm di turno: disposta l'autopsia per accertare le cause della morte. La procura ha aperto un'inchiesta. Inevitabile il cordoglio in rete di tanti agenti di polizia - dal nord al sud Italia - che conoscevano la vittima. Il Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti ha fatto sapere che vigilerà sugli sviluppi della tragedia: "Chiediamo che la magistratura, su cui riponiamo la nostra totale fiducia, disponga con urgenza ferree ed approfondite indagini che facciano totale chiarezza sulle cause che hanno generato l'incendio e se i connessi piani di sicurezza erano aggiornati ed efficienti. E' necessario, anzi indispensabile, che una Istituzione seria come la nostra dimostri totale trasparenza su questo drammatico evento che ricordiamo a noi stessi non dovrebbero per nulla accadere, che sia da spunto per una verifica più ampia su tutte le Caserme e le Questure d'Italia dove insistono depositi di armi e munizioni".