Travolto e ucciso mentre attraversa la strada per prendere l'autobus: è caccia al pirata

Tragico incidente a Torino, in corso Potenza. Un uomo di 77 anni, Giovanni Rizzo, è stato travolto e ucciso mentre attraversava la strada all'angolo con via Pianezza per andare a prendere l'autobus. Un'auto lo ha investito, sbalzandolo per 15 metri, per poi proseguire la propria corsa in direzione di corso Grosseto facendo perdere le proprie tracce. Rizzo è morto sul colpo.

Sul posto sono arrivate le pattuglie della polizia locale. Gli Agenti della Squadra Infortunistica stamane, mercoledì 19 settembre, avranno la possibilità di visionare i filmati della zona e risalire al veicolo pirata di cui dispongono già informazioni.

Si ricorda, ad eventuali testimoni, di contattare la Centrale Operativa allo 0110111 per fornire ogni elemento utile a ricostruire quanto accaduto nell'incidente.

La notizia su TorinoToday