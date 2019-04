Lutto nel rugby: Giuliano stroncato da un malore nel sonno

L'ex giocatore e capitano del Villorba Rugby, il 42enne Giuliano Simionato, è morto nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 aprile mentre si trovava insieme alla fidanzata a Oderzo, in provincia di Treviso. Dopo aver cenato con la madre a Villorba il 42enne era andato dalla compagna, ma qualche ora dopo si è sentito male mentre dormiva, tanto che la compagna ha subito iniziato a praticargli il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo di un'ambulanza e di un'automedica. All'arrivo dei soccorsi, però, il cuore di "Giuly" aveva ormai già smesso di battere per sempre.

Lutto a Villorba, morto Giuliano Simionato

In salute e in procinto di laurearsi tra dieci giorni a Como in Ingegneria Gestionale, Giuliano aveva iniziato da un mese a lavorare a Marcon (Venezia) presso la fonderia Faces e aveva già pensato al matrimonio. Tutti progetti naufragati in pochi istanti, lasciati sul più bello senza aver avuto la possibilità di viverli a pieno. "C'è profondo cordoglio all’interno del Villorba Rugby da parte di coloro che l’hanno conosciuto e che assieme ci hanno giocato. Le più sentite condoglianze da parte di tutto la società alla famiglia" fa sapere il team di cui era stato in passato capitano il 42enne che lascia la fidanzata Mariaelena, la madre, la sorella e due nipotini, oltre a tantissimi amici che fin da subito hanno fatto sentire la loro vicinanza alla famiglia in questo tragico momento di vita. Le esequie si svolgeranno lunedì presso la chiesa parrocchiale di Villorba alle ore 16.