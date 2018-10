Va a pregare da Padre Pio, devoto si sente male in chiesa: vani tutti i soccorsi

Un malore se l'è portato via in chiesa. Era andato da Veroli (Frosinone) a San Giovanni Rotondo per pregare San Pio da Pietrelcina il 70enne Giuseppe Pirazzi. Un viaggio di piacere con gli amici, una visita al santuario di Padre Pio a cui era molto devoto. Si è sentito male domenica nel corso della funzione religiosa. Si è accasciato a terra nei pressi della sacrestia ed è morto subito dopo. I soccorsi, giunti sul posto in pochi minuti, sono stati vani.

Peppe (detto Peppe de muccetta) a Veroli era molto conosciuto perché aveva un negozio in piazza Mazzoli, pieno centro storico: tutti lo ricordano come un uomo generoso e gentile. In tanti si sono stretti intorno ai familiari: in Puglia con Giuseppe c'era anche il fratello. Molti messaggi di cordoglio sui social network.