Esplode pneumatico, muore gommista di 18 anni

Dramma a Palermo, un ragazzo di 18 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro. La vittima è un giovane operaio del Senegal, deceduto stamani intorno alle 10 mentre era al lavoro in un officina. La tragedia è avvenuta in via Ugo La Malfa. In base alle prime informazioni, il giovane stava smontando la ruota di un mezzo pesante, quando lo pneumatico è esploso, investendolo in pieno e non lasciandogli scampo. E' morto sul colpo.

Palermo, esplode pneumatico: morto gommista di 18 anni

Vani tutti i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia San Lorenzo e i sanitari del 118. Il giovane stava effettuando la riparazione di uno pneumatico di un mezzo agricolo che, per ragioni ancora da chiarire, sarebbe scoppiato. Gli investigatori stanno ascoltando i lavoratori presenti al momento della tragedia per chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto: si dovrà anche verificare se il giovane avesse un regolare contratto di lavoro.