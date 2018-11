Omicidio in pieno centro: uomo ucciso a colpi di pistola

Un uomo di 45 anni, Ignazio Scopelliti, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nel centro di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Al momento non ci sono conferme investigative sul numero di colpi esplosi e sull'arma utilizzata per uccidere la vittima. La squadra dei carabinieri del reparto Operativo di Agrigento che si occupa dei rilievi sta lavorando per cercare di mettere dei punti fermi sulla dinamica del delitto.

Il delitto del bracciante agricolo, sposato - pare in fase di separazione dalla moglie - e padre di figli, dovrebbe essere avvenuto fra le 10,30 e le 11. Non è chiaro se abbia incontrato qualcuno o se, invece, gli è stato teso un agguato.

Il sostituto procuratore di turno, Emiliana Busto, è al lavoro Palma di Montechiaro. Così come sono al lavoro i carabinieri della stazione cittadina, quelli del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Licata e quelli del reparto Operativo di Agrigento.

I carabinieri hanno già portato in caserma diverse persone e sono in corso gli interrogatori. E' nella vita privata dell'uomo - che, formalmente, era disoccupato - che i militari dell'Arma stanno scavando. L'omicidio non sembra, infatti, essere collegabile ad ambiti criminali che il quarantacinquenne assolutamente non frequentava. E' giunto anche il medico legale in via Palladio che sta effettuando la prima ispezione cadaverica. Una delle prime cose che dovrà essere stabilita è proprio il tipo d'arma utilizzata. Sembra verosimile una pistola, ma non c'è, appunto, ancora alcuna certezza. I carabinieri del reparto Operativa, la squadra della Scientifica, stanno cercando di ricostruire invece, in queste primissime battute investigative, da che direzione e da che distanza abbia esploso i colpi l'assassino.

