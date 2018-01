Tragedia in stazione, giovane travolto e ucciso da un treno in transito

Il cadavere di un giovane è stato ritrovato lungo la banchina della stazione di Narni, in provincia di Terni.

L'ipotesi più accreditata è che la vittima, originaria della Nigeria, sia stata urtata dal treno in transito, senza che l'autista del convoglio si accorgesse di nulla.

Sul posto i carabinieri della locale stazione di Amelia e gli agenti della Polfer, per svolgere tutti gli accertamenti del caso e far luce su ogni aspetto dell'incidente, avvenuto nel pomeriggio di ieri e che ha comportato il blocco della circolazione ferroviaria tra Terni e Orte per più di mezz'ora.

