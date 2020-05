Rap in lutto per la morte del palermitano Jamba: si attende l'esito del tampone

Aveva solo 38 anni. La Palermo del rap e dell'hip hop piange la prematura scomparsa di Giuseppe Jamba Giambertone. Il rapper palermitano da anni si era trafserito a Londra, è morto nella notte del 14 maggio. Era originario della zona Fiera del capoluogo siciliano: era un nome conosciuto negli ambienti musicali locali (e non) in quello dei movimenti underground. Jamba si è spento nel reparto di terapia intensiva di un ospedale britannico dove i medici avrebbero eseguito anche il tampone per il Covid-19. Ancora atteso l'esito dell'accertamento.

Numerose negli anni le collaborazioni con altri colleghi del panorama musicale siciliano. La recente militanza nella crew Rap Pirata fondata da Inoki, i lavori condivisi con Stokka & Buddy, il sodalizio con Bras nei Dual Shok agli inizi del terzo millennio, prova di oltre 20 anni di attività e di amore per il rap, che con il suo singolo Working Class (classe operaia, ndr) cantava quella che per i suoi amici era una delle sue maggiori doti: sapere mantenere la schiena dritta mostrando la dignità di un grande lavoratore.

Tanti messaggi di dolore e cordoglio sulla sua pagina Facebook. Andrea Bras Fisicaro scrive: "Ho perso un fratello, una delle persone più importanti della mia vita. Una figura sempre positiva, amata e stimata da tutti e che ha fatto crescere in maniera esponenziale la musica rap e la cultura Hip Hop a Palermo. Oggi è morto un guerriero ma la lotta continua". "Quando Dio creo il mondo in un flash creò me, discepolo perfetto, disciplina rap!", scrive sui social un altro artista palermitano come Davide Shorty. "Umile e buono e sempre infottato. Flow eternamente fresco - commenta - e una voce che ti perfora. Mancherai fratello. Fa male, ma rinasceremo. Rap in peace Jamba".